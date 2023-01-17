Представители Госдепа и Пентагона прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Заместитель министра обороны Колин Кол и заместитель госсекретаря США Венди Шерман прибыли в Киеве. Как говорится в официальном сообщении госдепа, они планируют встретиться с Владимиром Зеленским.

Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы подтвердить поддержку США, — заявили в госдепе.

Отмечается, что планируется обсудить проблемы энергетики, помощь в восстановлении страны и продолжение поставок вооружения.

Ранее глава входящей в холдинг ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците генерации в энергосистеме Украины после ударов по объектам энергетики, нанесенных 14 января. По его словам, ряд электростанций вышли из строя из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано, поскольку неизвестно, как долго будут продолжаться работы, сказал он.

Украинский продюсер Юрий Бардаш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за пристрастия к наркотическим веществам. По его словам, Зеленский до сих пор жив только благодаря врачам