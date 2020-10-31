Представитель Зеленского объяснил намерение распустить КС Украины

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Роспуск действующего состава Конституционного суда Украины (КС) поможет разрешить кризис, связанный с исполнением антикоррупционной реформы, заявил представитель главы государства в КС Фёдор Вениславский.

По его словам, инициатива президента Украины Владимира Зеленского не противоречит ценностям, заложенным конституцией.

КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства, — приводит слова юриста сайт офиса президента Украины.

Глава Украины внёс соответствующую инициативу на рассмотрение Рады. При этом ни в полномочия президента, ни в полномочия парламента этот вопрос не входит по конституции страны. Основной закон Украины исчерпывающе перечисляет основания и способ лишения должности судьи КС. За увольнение каждого судьи должны проголосовать две трети его коллег.

Глава КС Александр Тупицкий видит в этом признаки конституционного переворота. Глава фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин уже раскритиковал предложение Зеленского. Президентская фракция в парламенте «Слуга народа» при этом заявила, что поддержит инициативу.

Законопроект появился в Раде в ответ на то ,что 27 октября КС признал не соответствующей конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

КС аргументировал своё решение так: ветви власти на Украине являются независимыми друг от друга. А НАПК является органом исполнительной власти. Поэтому когда этот орган проверяет деклараций судей — это вмешательство исполнительной власти в работу судебной, то есть нарушение конституции. А раз из формулировки закона нельзя выделить отдельно судей — значит, неконституционным следует признать весь закон в целом.

При этом против, как минимум, трёх судей КС НАПК в настоящее время расследует дела о неточностях в декларациях.

Нововведения в декларировании появились во времена президентства Петра Порошенко. Тот объявил переход на тотальное е-декларирование назревшим запросом украинского общества. При этом Международный валютный фонд тогда назвал введение е-декларирования ключевым условием для предоставления Украине необходимого ей транша, а Евросоюз внёс систему деклараций в список требований для предоставления Киеву безвизового режима.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может потерять безвизовый режим с Евросоюзом и поддержку западных партнёров, если властям не удастся справиться с конституционным кризисом, писал NEWS.ru.