Представитель ВОЗ рассказала о числе смертей от оспы обезьян в Африке Представитель ВОЗ Льюис: с начала года в Африке от оспы обезьян умерли почти 70 человек

Фото: K. Wothe/blickwinkel/Global Look Press

В 2022 году в пяти странах Африке от оспы обезьян скончалось около 70 человек, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, сообщает РИА Новости. Она добавила, что речь идет о странах, где фиксировали случаи заражения. По ряду стран у организации нет точной статистики.

В 2022 году было зарегистрировано почти 70 случаев смерти в пяти африканских странах. В неэндемичных государствах, где произошла вспышка вируса, летальные исходы не фиксировались, — сказала Льюс.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что в мире на данный момент зафиксировано более чем 550 случаев заражений оспой обезьян среди жителей 30 стран мира. По его словам, изучение вспышки оспы обезьян продолжается.

Гебрейесус добавил, что внезапное появление вируcа одновременно во многих странах может означать, что он незаметно перeдавался в течение некоторого времени. Он добавил, что число заражений будет расти, а также напомнил, что симптомы оспы обезьян прохoдят сами по себе, но в некоторых случаях заболевание может протекать в тяжeлой форме.