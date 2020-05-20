Представитель ВОЗ предостерегла Россию от смягчения карантинных мер

https://static.news.ru/photo/47cd4d00-8383-11ea-80ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о риске второй волны COVID-19 в случае преждевременного смягчения карантина.

Вуйнович предостерегла власти России и других стран от необдуманных мер.

Очень важно, чтобы всё население понимало, что опасность не прошла, риск не прошёл, — цитирует Вуйнович РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, не менее 4,9 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появления первых пациентов в китайском городе Ухань. Болезнь распространилась в большинство стран, в начале марта став пандемией. Умерли более 320 тысяч заражённых.

В России количество заболевших превысило 308 тысяч, увеличившись на 8,8 тысячи за последние сутки. Выздоровели более 85 тысяч россиян, умерли около 3 тысяч.