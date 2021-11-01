Представитель ВОЗ назвала сроки окончания пандемии

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, когда закончится пандемия. Это произойдёт, когда будет сформирован достаточный уровень коллективного иммунитета, сказала врач в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Вуйнович, формирование иммунитета зависит от достаточного количества вакцинированных.

Когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволяет вирусу пройти, а это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных, [обладающих] иммунитетом людей в коротком периоде времени, — пояснила представитель ВОЗ.

Мелита Вуйнович заявила, что людям с низким иммунным ответом следует ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через полгода. Она добавила, что важным является применение всех мер для снижения роста случаев заражения смертоносной инфекцией.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что новые штаммы коронавируса пока не представляют опасности для детей. Дети имеют больше рисков заразиться в связи с ослаблением ограничений.