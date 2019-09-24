Один из членов делегации Венесуэлы на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрировала своё отношение к президенту США Дональду Трампу. Во время выступления политика она читала книгу.
Издание называлось «Боливар — герой, гений и мыслитель вселенского масштаба». Обложку украшал портрет национального героя Венесуэлы Симона Боливара, который является освободителем стран Латинской Америки от колониальной зависимости, передаёт
Ранее News.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро — это кубинская марионетка, которую защищают кубинские телохранители и которая прячется от своего собственного народа. Такое заявление сделал Трамп на Генассамблее ООН.