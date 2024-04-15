В США перечислили потери Израиля в результате атаки Ирана ABC News: во время атаки Ирана девять ракет поразили две авиабазы Израиля

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/lobal Look Press

По меньшей мере девять иранских ракет, прорвавших воздушную оборону Израиля, поразили две авиабазы еврейского государства, сообщил ABC News высокопоставленный представитель США. Но о более значительном ущербе пока ничего неизвестно.

Американский источник уточнил, что пять баллистических ракет поразили авиабазу Неватим, повредив транспортный самолет C-130, неиспользуемую взлетно-посадочную полосу и пустые складские помещения. Еще четыре баллистические ракеты попали в авиабазу Негев, но данных о значительном ущербе не поступало.

Израильские официальные лица уже заявили, что система обороны страны «Железный купол» выдержала серьезное испытание в результате нападения Ирана, перехватив 99% из 300 «угроз различных типов». По данным представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) запустил в ходе атаки 170 беспилотных летательных аппаратов, более 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет.

Стало известно, что ЦАХАЛ разрешила восстановить образовательную деятельность в стране, открыть учебные заведения даже вблизи северной границы и в секторе Газа. Но «с учетом ограничений».

Официальные лица США и некоторых других западных стран сообщили изданию Wall Street Journal, что Израиль может довольно быстро ответить Ирану на атаку, произошедшую в ночь на 14 апреля. Предполагается, что это случится в ближайшие дни. Возможно, уже в понедельник.

Иран после атаки на Израиль должен подвергнуться «болезненным санкциям», заявляло Министерство иностранных дел еврейского государства. Ведомство также призвало внести Корпус стражей Исламской революции в перечень террористических организаций. Кроме того, МИД назвал Тегеран «величайшей угрозой» стабильности на Ближнем Востоке и в мире. Тель-Авив призвал не допускать получения страной ядерного оружия.