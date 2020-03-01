https://static.news.ru/photo/0e481b26-5bc1-11ea-9f87-fa163e074e61_660.jpg Фото: M_Simonyan/twitter.com

Орден на обыск офиса российского государственного издания Sputnik в Стамбуле происходит на основании ордера, рассказал руководитель представительства СМИ Максим Дурнев.

По его словам, документ был выдан генеральной прокуратурой страны, передаёт РИА Новости. Причину проведения следственных мероприятий силовики не называют.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Турции пришли в офис российского государственного издания Sputnik в Стамбуле. Они задержали главного редактора.

Накануне главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских». Они пошли писать заявление в полицию и пропали. При этом в полиции заявили, что у них работников СМИ нет.

В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что произошедшее в столице Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.

По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков.