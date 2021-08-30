Представитель сопротивления оценил переговоры с «Талибаном»
Александр Чеков
Александр Чеков
17:44, 30 августа 2021
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Представитель афганского сопротивления Фахим Дашти заявил, что переговоры в Панджшере с движением «Талибан» (запрещено в России) «идут хорошо». Об этом он сообщил ТАСС.
По словам Дашти, на нынешнем этапе силы cопротивления не обсуждают с США, странами Европы и региона вопроcы борьбы с террористами и ожидают, что сначала те повлияют на «Талибан» для разрeшения имеющихся противоречий.
Мы будем готовы сотрудничать со всеми странами региона в двустороннем или многостороннем формате, зависит от них, — цитирует его агентство.
Дашти добавил, что если «Талибан» создаст своё правительство со своим видением на будущее Афганистана, силы сопротивления потребуют не признавать его и ввести санкции. Кроме того, он отметил, что у сил сопротивления пока нет соглашения с «Талибаном» о совместных операциях против ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России).
Ранее сообщалось, что полевой командир Ахмад Масуд — младший вскоре может капитулировать под натиском боевиков «Талибана» в афганской провинции Панджшер. Источник рассказал, что силы сопротивления не имеют какой-либо существенной международной поддержки, а без неё нет никакого смысла противостоять «Талибану».