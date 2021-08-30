Представитель сопротивления оценил переговоры с «Талибаном»

Представитель афганского сопротивления Фахим Дашти заявил, что переговоры в Панджшере с движением «Талибан» (запрещено в России) «идут хорошо». Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Дашти, на нынешнем этапе силы cопротивления не обсуждают с США, странами Европы и региона вопроcы борьбы с террористами и ожидают, что сначала те повлияют на «Талибан» для разрeшения имеющихся противоречий.

Мы будем готовы сотрудничать со всеми странами региона в двустороннем или многостороннем формате, зависит от них, — цитирует его агентство.

Дашти добавил, что если «Талибан» создаст своё правительство со своим видением на будущее Афганистана, силы сопротивления потребуют не признавать его и ввести санкции. Кроме того, он отметил, что у сил сопротивления пока нет соглашения с «Талибаном» о совместных операциях против ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России).

Ранее сообщалось, что полевой командир Ахмад Масуд — младший вскоре может капитулировать под натиском боевиков «Талибана» в афганской провинции Панджшер. Источник рассказал, что силы сопротивления не имеют какой-либо существенной международной поддержки, а без неё нет никакого смысла противостоять «Талибану».