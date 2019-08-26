https://static.news.ru/photo/99504ca4-c835-11e9-920a-fa163e074e61_660.jpg Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Авария под Северодвинском не имеет отношения к предметам, которые регулируются Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России в международных организациях в Вене Алексей Карпов.

По его словам, на полигоне проводились испытания, связанные с разработкой оружия, необходимого из-за выхода Соединённых Штатов из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, передаёт РИА Новости .

Он добавил, что страны могут принимать меры по конфиденциальности данных, имеющих отношение к военной и гражданской деятельности.

По данным МЧС России по Архангельской области, радиационный фон в упомянутом районе находится на естественном нормальном уровне. <...> Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет, — подчеркнул чиновник.

Инцидент произошёл на военном полигоне под Северодвинском 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных.

Ранее News.ru сообщал, что угрозы здоровью жителей Архангельской области после ЧП на военном объекте в районе города Северодвинска нет. Об этом заявил глава региона Игорь Орлов.