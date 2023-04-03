Представитель РФ в ООН оценил реакцию Запада на смерть Татарского Небензя указал на избирательность международного сообщества в связи с убийством Татарского

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Реакция на убийство военкора Владлена Татарского показывает избирательность международных организаций в подходе к происшествиям вокруг журналистов, заявил на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС. Он сравнил ситуацию с задержанием за шпионаж корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Вчера произошло убийство российского блогера и журналиста с псевдонимом Татарский, настоящее его имя было Максим Фомин. Со стороны международного сообщества, ООН, журналистских организаций не было какой-либо реакции в связи с этим преступлением. Так что, мы думаем, имеет место определенная избирательность в подходе к тому, что происходит с журналистами, — сказал он.

Накануне вечером в петербургском кафе на Университетской набережной прогремел взрыв. В тот момент в заведении проходил творческий вечер Татарского. Бомба находилась в статуэтке, которую военкору вручила девушка по имени Дарья Трепова. При задержании она заявила, что ее подставили, а в ходе допроса призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, но при этом отказалась назвать человека, которые передал ей бомбу.

По факту произошедшего первоначально было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Позднее оно было переквалифицировано на более тяжкую — теракт (ч. 3 ст. 205 УК РФ). В МВД полагают, что операция по устранению Татарского была тщательно и заранее спланирована, в ней участвовали несколько человек и у каждого из них была своя роль.