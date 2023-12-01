Стало известно, есть ли жертвы среди россиян в секторе Газа Представитель РФ в Палестине: жертв среди россиян в секторе Газа нет

Фото: IMAGO/Mohammed Alaswad apaimag/Global Look Press

Жертв среди россиян в секторе Газа в настоящее время нет, заявила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова. По ее словам, около 200 граждан РФ ожидают эвакуации из палестинского анклава.

Нет, — сказала Зарипова, отвечая на вопрос о жертвах среди россиян.

Утром 1 декабря сообщалось, что в зоне конфликта возобновились боевые действия. В Газе обвинили американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в поощрении продолжения конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.

До этого канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила данные о передаче 30 ноября шести израильских заложников Красному Кресту. Уполномоченные должностные лица сообщили семьям, что их близкие вернулись в домой.

Среди освобожденных оказалась Сапир Коэн, которая является невестой Александра Труфанова, имеющего российское и израильское гражданство и остающегося в заложниках в Газе. 30 ноября ХАМАС освободило Ирину Татти и Елену Труфанову, которые приходятся ему бабушкой и мамой. Они также имеют гражданство РФ. В канцелярии израильского премьера добавили, что общее число освобожденных заложников составило 110 человек.