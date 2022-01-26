Представитель РФ при ЕСПЧ призвал суд отклонить жалобы Нидерландов по МН17

Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины по делу МН17. По его словам, Москва не согласна с тем, что судопроизводство в Нидерландах по этому делу является эффективным. Виноградов подчеркнул, что голландский прокурор врал компетентным российским органам о наличии ордера на арест свидетеля Владимира Цемаха, сообщает РИА Новости.

Как мы знаем из открытых источников, в августе 2019 года власти государства-заявителя обращались в компетентные органы не передавать Цемаха в Россию в рамках обмена, всё-таки состоявшегося 7 сентября 2019 года, называя его «ценным свидетелем», — сказал Виноградов на заседании ЕСПЧ в Страсбурге.

По его словам, не установлено, кто контролировал район, где сбили МН17, однако известно, что движение там регулировали украинские диспетчеры. Виноградов отметил, что место предполагаемого пуска ракеты, сбившей самолёт, находится на территории, контролировавшейся украинскими военными.

Ранее сообщалось, что Нидерланды не станут депортировать супружескую пару россиян, предоставившую властям информацию о крушении рейса MH17 на востоке Украины спустя два года после переезда из Роcсии.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок «Бук» российскими солдатами 53-й бригады из Курска на границу с Украиной.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков, чья настоящая фамилия Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.