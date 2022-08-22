Представитель ООН посетил пленных солдат ВСУ в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что совместно с представителем Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дину Мытку посетили пленных украинских военнослужащих. Женщина назвала визит сотрудника ООН «долгожданным» и добавила, что Мытку лично убедился в разнице между условиями содержания в ЛНР и на Украине, пишет РИА Новости.

Это долгожданный визит представителя ООН на территорию ЛНР. К нам прибыл Дину Мытку. Он встретился с украинскими военными, которые добровольно сдали оружие и находятся в настоящий момент на территории республики, — рассказала Сердюкова.

Уполномоченный по правам человека отметила, что пленные военнослужащие не высказали ни одной просьбы, кроме пожелания выделить заключенным больше сигарет.

Минобороны России ранее сообщило о подразделении Воздушно-десантных войск РФ, которое в ходе спецоперации взяло в плен разведывательную группу ВСУ. Отмечается, что российские десантники захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую позже угодили украинские солдаты. В ведомстве добавили, что группа разведчиков ВСУ передвигались на бронированном автомобиле. С помощью БМД-4М российские военные также уничтожили колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций подразделений ВДВ.