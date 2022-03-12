В ДНР сообщили об уничтожении 14 боевых точек националистов

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донбассе по-прежнему остаётся напряжённой, заявил 13 марта официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Он отметил в Telegram-канале народной милиции ДНР, что военнослужащие ДНР продолжают освобождать населённые пункты от украинских националистов, добавив, что в результате успешных действий были уничтожены 14 огневых точек националистов.

Артиллерийские подразделения вооружённых формирований Украины продолжают целенаправленно наносить удары по жилым кварталам населённых пунктов республики, — сообщил Басурин.

За прошедшие сутки противник выпустил 252 снаряда и мины из 122-мм реактивных систем залпового огня, 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120-мм и 82-мм миномётов, отметил он.

В ходе обстрелов со стороны Украины пострадали 15 населённых пунктов ДНР. Сообщается о жертвах среди мирного населения, ранены по меньшей мере шесть человек. Повреждены 40 жилых домов, семь объектов инфраструктуры и три транспортных средства.

Также сообщается, что украинским снарядом был поражён диспетчерский пункт 42-й пожарной части в городе Докучаевске, в результате чего девять сотрудников МЧС получили ранения, один погиб.

В результате успешных действий уничтожены 14 огневых точек националистов, — добавил он.

Он также отметил, что из зоны боевых действий в Мариуполе за сутки были эвакуированы 63 человека, включая 15 детей.

Ранее Басурин заявил, что военные ДНР сбили ракету тактического комплекса дивизионного звена «Точка У». Он подчеркнул, что обстрелы территории не прекращаются.