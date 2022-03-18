Представитель МИД Китая опубликовал видео с расширением НАТО на восток
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:59, 18 марта 2022
Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал на своей странице в Twitter видео, где наглядно показано расширение НАТО на восток Европы. В комментариях пользователи начали оправдывать действия стран Варшавского договора тем, что вступление в Альянс стало ответом на якобы экспансию СССР после освобождения Европы от нацистов в Великой Отечественной войне.
Расширение НАТО, - подписал коротко своё видео Чжао Лицзянь.
Другая часть подписчиков представителя внешнеполитического ведомства Китая поблагодарила дипломата за альтернативное от западных СМИ мнение.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что страны Запада превратили Совет Европы (СЕ) в послушный инструмент НАТО и Евросоюза. Из-за их русофобской активности эта структура теряет смысл своего существования. По словам дипломата, в организации поставили служение блоковым интересам выше собственных уставных целей, говорится в комментарии, распространённом внешнеполитическим ведомством. Она также подчеркнула, что Россия вынужденно покинула Совет Европы, так как страну лишили всех прав представительства.