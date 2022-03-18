Представитель МИД Китая опубликовал видео с расширением НАТО на восток

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном рассказал про преступления украинских неонацистов в Донбассе. В частности, российский лидер назвал массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса, сообщает РИА Новости.

При этом в распространённом Елисейским дворцом пресс-релизе данный факт не стали упоминать. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев до этого сообщил, что националисты в Харькове обстреляли место...