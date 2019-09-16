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Украинский режиссёр Олег Сенцов заявил, что за последние пять лет в стране изменилось не так много, как он ожидал.

Режиссёр был осуждён в России за подготовку теракта в 2014 году. По его словам, с момента его освобождения он успел пообщаться со многими людьми. Предварительных вывода пока два: первый —...