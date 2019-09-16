https://static.news.ru/photo/7012f8f4-d885-11e9-8066-fa163e074e61_660.jpgИгорь КорнетФото: МВД ЛНР/vk.com
Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник не стал отвечать на вопрос журналистов в Минске относительно ареста главы МВД ЛНР Игоря Корнета.
Он назвал распространившиеся в СМИ сведения «фейком».
Я фейки не комментирую, — приводит слова Мирошника издание «Политика сегодня».
Ранее «ОстроВ» писал, что министр внутренних дел ЛНР арестован и отстранён от должности. В частности, рассматривалась версия, что это могло произойти из-за возникшего, как передаёт указанный портал, конфликта между Корнетом и главой самопровозглашённой республики Леонидом Пасечником.
Как сообщал News.ru, украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики.