https://static.news.ru/photo/ada17a2e-1a75-11ea-a97c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joyce Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль заявил, что президент США Дональд Трамп многого не знает о Северной Корее, и назвал его старым и нетерпеливым человеком.

Если США не проявят смелости и мудрости, то с течением времени Соединённые Штаты столкнутся с печальной реальностью, которая представляет усиливающуюся угрозу для безопасности Вашингтона, — цитирует Ким Ён Чхоля Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он также заявил, что если Трамп не перестанет делать неуместные высказывания, то мнение председателя КНДР Ким Чен Ына об американском лидере изменится.

Как ранее писал NEWS.ru, Ким Ён Чхоль заявил, что Пхеньяну «больше нечего терять». Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, предупредившего, что в случае враждебных актов Северная Корея может потерять всё.