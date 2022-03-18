Представитель Госдепа заговорила по-русски в эфире украинского ТВ

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Минздрав Украины запретил выдавать регистрационные удостоверения лекарственным средствам, произведённым в Белоруссии. Соответствующий указ за номером 503 опубликован на сайте ведомства. Причины такого решения не называются. При этом ранее ввезённые средства можно продолжать продавать в стране до истечения их срока годности.

Запретить применение на территории Украины лекарственных средств путём прекращения действия регистрационных удостоверений таких лекарственных средств согласно прилагаемому приложению, — говорится в указе. Согласно документу, из госреестра лекарственных препаратов Украины исключаются...