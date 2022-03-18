Представитель Госдепа заговорила по-русски в эфире украинского ТВ
Представитель Госдепа Калан заговорила по-русски в эфире украинского ТВ
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:11, 21 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире украинского телеканала «UA: Перший» на русском языке рассказала о целях визита американского президента Джо Байдена в Брюссель. При этом украинские журналисты задавали вопросы американскому дипломату также на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Байден едет на этой неделе в Брюссель, чтобы встречаться с лидерами стран НАТО и обсуждать ситуацию в Украине, как можно больше помочь Украине защищать себя, — рассказала по-русски Калан.
Она добавила, что США продолжат оказывать финансовую помощь Киеву.
Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл ранее заявил, что бесполётную зону над Украиной можно создать с помощью наземных систем противовоздушной обороны. Он призвал руководство страны передать Киеву необходимое вооружение, которое поможет украинцам вернуть контроль над своим небом. По мнению сенатора, таким образом получится избежать отправки американских пилотов на Украину.