Представитель генсека ООН заявил о праве РФ на членство в Совбезе
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:07, 10 февраля 2022
Стефан Дюжаррик Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всем отчётливо видно, кто входит в Совбез ООН. Так он отреагировал на слова украинского постпреда при организации Сергея Кислицы, который усомнился в праве России быть членом Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.
Всем отчётливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт, — подчеркнул Дюжаррик.
При этом он пояснил, что вопрос находится в ведении стран — членов ООН. Сама организация не собирается в это вмешиваться.
СССР был первоначальным членом организации с 1945 года. В 1991 году тогдашний президент РФ Борис Ельцин известил генерального секретаря ООН о том, что членство Советского Союза будет продолжено Россией.
Ранее стало известно, что Сергей Кислица усомнился в том, что Россия может документально подтвердить права на постоянное членство в Совете Безопасности ООН. После распада СССР не было процедуры принятия в ООН России, отметил он. Кислица рассказал, что процедура вступления в ООН предусмотрена уставом организации, однако официальная Москва её так и не прошла.