Представитель генсека ООН заявил о праве РФ на членство в Совбезе

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всем отчётливо видно, кто входит в Совбез ООН. Так он отреагировал на слова украинского постпреда при организации Сергея Кислицы, который усомнился в праве России быть членом Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.

Всем отчётливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт, — подчеркнул Дюжаррик.

При этом он пояснил, что вопрос находится в ведении стран — членов ООН. Сама организация не собирается в это вмешиваться.

СССР был первоначальным членом организации с 1945 года. В 1991 году тогдашний президент РФ Борис Ельцин известил генерального секретаря ООН о том, что членство Советского Союза будет продолжено Россией.

Ранее стало известно, что Сергей Кислица усомнился в том, что Россия может документально подтвердить права на постоянное членство в Совете Безопасности ООН. После распада СССР не было процедуры принятия в ООН России, отметил он. Кислица рассказал, что процедура вступления в ООН предусмотрена уставом организации, однако официальная Москва её так и не прошла.