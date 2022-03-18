Представитель Эрдогана заявил о необходимости услышать доводы РФ по Украине

Доводы России по вопросу Украины должны быть услышаны западными странами.Такое мнение в интервью газете New York Times высказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, турецкие власти не поддерживают спецоперацию РФ на Украине, однако к российским властям всё же стоит прислушаться.

Несмотря на то, что мы полностью отвергаем российскую военную операцию на Украине, доводы России должны быть услышаны, — сказал он.

Калым также считает, что после завершения кризиса на Украине между Россией и западными странами должна установиться новая архитектура безопасности. При этом он отметил, что любые принимаемые в отношении РФ шаги будут влиять на эту систему.

Представитель турецкого президента также заявил, что нельзя допускать начала ещё одной холодной войны, отметив, что последствия такого конфликта будут плачевными для всей политической системы.

Ранее Турция выступала за то, чтобы играть роль посредника между Россией и Украиной. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, российская сторона не против предложения Киева о посредничестве Анкары в переговорном процессе. Также Турция высказала готовность организовать на своей территории встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.