Представитель Эрдогана: добиться мира на Украине сложно, но можно

Турция будет продолжать выдвигать предложения по нормализации ситуации на Украине, где уже произошло «достаточно смертей и страданий», заявил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в Twitter. Он признал, что несмотря на трудность задачи, она остаётся выполнимой, добавив, что мир не может позволить себе новую холодную войну. В этом случае, по его словам, последствия будут ужасны для всех.

Наши инициативы будут продолжены. Мир труден, но не невозможен, — сказал он.

Калын также считает, что Россия и Украина могут заключить мирное соглашение, поскольку имеют все возможности для этого. По его словам, сейчас речь идёт лишь о том, когда и каким образом оно будет достигнуто.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Украина смогли сблизить свои позиции по ряду критических вопросов, но часть из них требуется обсуждать на уровне президентов. По его словам, в Анкаре надеются на то, что российский и украинский президенты сядут за стол переговоров в ближайшее время. Если они пожелают вести их в Турции и при участии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, то он готов к этому.