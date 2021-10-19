Представитель Дерипаски прокомментировал обыски в домах бизнесмена

Представитель бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировал обыски, проходящие в расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне домах. Как заявил он «Ведомостям», российский предприниматель не является их собственником.

ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идёт речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является, — цитирует его издание.

Как уточняет РИА Новости, сотрудники ФБР работают внутри особняка, изредка выходя наружу для того, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин. Один агент дежурит у входа. Подступы к дому затянуты жёлтой лентой с надписью «Место преступления, не входить». Общаться с журналистами, которых собралось уже больше десятка, представители ФБР отказываются.

https://t.me/rian_ru/125803#::text=%3Cscript%20async%20src%3D%22https%3A//telegram.org/js/telegram-widget.js%3F15%22%20data-telegram-post%3D%22rian_ru/125803%22%20data-width%3D%22100%25%22%3E%3C/script%3E

О том, что ФБР проводит обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне, сообщил журналист NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ведомства. Репортёр заявил , что миллиардер является бывшим партнёром экс-главы избирательной кампании бывшего президента США Дональда Трампа Пола Манaфорта, который был осуждён за финансовые нарушения.

В ФБР считают, что вмешательство в американские выборы велось именно через компании Дeрипаски — ему могут инкриминировать подкуп чиновников и коррупцию.

США в апреле 2018 года внесли в чёрный список Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго», после того как миллиардер снизил свою долю в них.