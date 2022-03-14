Представитель Альянса цивилизаций ООН призвал порицать русофобию

Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в интервью газете El Mundo высказался о санкциях против России, а также прокомментировал проявления русофобии на Западе. По его словам, это явление необходимо порицать, так как оно может иметь эффект бумеранга. Моратинос призвал быть осторожными с санкциями. Он уверен, что ситуацию на Украине необходимо разрешить прежде всего дипломатическим путём.

Мы идём к крайне опасной ситуации, которая уже вышла [за пределы], и нужно порицать речи, [разжигающие] ненависть, — сказал представитель ООН.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что с началом событий на Украине в Германии усилилась дискриминация людей с русскими корнями. С 24 февраля берлинской полиции стало известно о 86 фактах проявления враждебности по отношению к выходцам из РФ, а во всей Германии зафиксировано уже 318 таких случаев. Речь идёт о порче имущества, оскорблениях и угрозах в Интернете и на улице, хотя большинство живущих в Германии уроженцев России не поддерживают события на Украине. Многие немецко-российские клубы и организации оказались на грани краха, и им приходится «оправдываться» за поддержку отношений с Россией.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обратиться в международный арбитраж в связи с травлей россиян за рубежом. Парламентарий отметил, что на фоне проведения спецоперации на Украине в западных странах участились случаи проявления русофобии и шовинизма по отношению к гражданам России. По его словам, особую роль в разжигании розни играют зарубежные соцсети и СМИ.