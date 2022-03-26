Советник Эрдогана: аргументы России по безопасности должны быть услышаны

Аргументы Москвы по вопросам безопасности должны быть услышаны, заявил представитель турецкого лидера и его советник Ибрагим Калын, передаёт NTV. По его мнению, необходимо продолжать диалог с российской стороной для урегулирования ситуации.

Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае? — сказал Калын.

Он добавил, что Турция предпринимает усилия для разрешения конфликта между Россией и Украиной дипломатическом путём. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время намерен вновь встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Мы делаем всё возможное для мира, наш президент два-три раза встречался и с Зеленским, и с Путиным. В ближайшие дни он снова встретится с Путиным, — сказал представитель Эрдогана.

Калын не в первый раз высказывается по ситуации вокруг Украины и позиции России в этом вопросе. В конце марта он отмечал, что доводы России по вопросу Украины должны быть услышаны западными странами. По его словам, турецкие власти не поддерживают спецоперацию РФ на Украине, однако к российским властям всё же стоит прислушаться.

Он также считает, что добиться мира на Украине сложно, но можно. Калын подчеркнул, что Турция будет продолжать выдвигать предложения по нормализации ситуации в стране, где уже произошло «достаточно смертей и страданий».