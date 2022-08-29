«Предсмертная агония»: военный эксперт о состоянии армии Украины Военный эксперт Ходаренок назвал состояние армии Украины предсмертной агонией

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Западные партнеры с февраля отправляли Киеву много военной техники, однако никто не смог наставить украинских солдат не стрелять друг в друга, заявил полковник запаса, военный эксперт Михаил Ходаренок. В беседе с «ПолитЭкспертом» он объяснил, что ВСУ мечутся «в предсмертной агонии» из-за большого количества необученных бойцов и «вороватого» руководства.

Бестолковые, бесполезные недобоевые недоединицы, которые стреляют по своим непонятно для чего. Если прибавить к этому отсутствие связи, командиров-бездарей, дефицит патронов, снарядов, еды, воды и медицины, то вырисовывается печальная картина: огромная армия мечется туда-сюда в предсмертной агонии, — подчеркнул эксперт.

Ходаренок отметил, что «миллион штыков», которые обещал собрать президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников, вряд ли будут эффективны против реально подготовленной армии на поле боя.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее объяснил, что киевский режим убил пленных украинцев из-за того, что они начали давать признательные показания российской стороне. Он добавил, что союзными силами собираются доказательства, чтобы выйти с ними на военный трибунал. Пушилин подчеркнул, что доказательства, которые обнаруживаются регулярно, позволяют формировать полную картину происходящего.