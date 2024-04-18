«Предсказуемо»: Маск порассуждал о поражении Украины в конфликте Маск: поражение Украины в конфликте с РФ было несложно предсказать

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Итоговое поражение Украины в конфликте с Россией было ожидаемо, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети Twitter (X). Как признался бизнесмен, он лично предсказал подобный исход.

Маск таким образом прокомментировал пост одного из пользователей, который сравнил две статьи издания Politico. Первая публикация называлась «Украина побеждает — и меняется», когда второй заголовок гласил «Украина движется к поражению».

Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал, — отреагировал предприниматель.

Ранее Маск на фоне проблем на границе США заявил, что Белому дому следовало бы уделять больше внимания собственным проблемам, а не ситуации на Украине. Таким образом он ответил на пост журналиста Такера Карлсона о том, что конгресс продолжает спонсировать Киев, не имея представления о том, сколько военнослужащих украинской армии погибло.

До этого миллиардер сравнил возможность вступления в НАТО Украины с началом фильма об апокалипсисе. Подобным образом предприниматель прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что цель июльского саммита Североатлантического альянса заключается в содействии «возведению моста» к членству Украины в Блоке.