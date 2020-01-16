https://static.news.ru/photo/68b70a62-3854-11ea-b3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

России и Турции в будущем придётся воевать. Это пророчество, которое в своё время сделал схимонах Паисий Святогорец, появилось в Интернете.

Афонский старец предсказал, что вооружённый конфликт начнёт Турция, напав на российские силы. Это, по мнению схимонаха, может произойти в районе Средиземного моря, пишут «Аргументы недели» со ссылкой на канал «Предсказания» в «Яндекс.Дзен».

Издание уточняет, что в итоге Анкара потерпит поражение, а Константинополь вновь станет греческим.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились предсказания болгарской провидицы Ванги на 2020 год. Они касаются не только положения дел в России, но и международной обстановки. Согласно пророчествам, 2020 год будет удачным для страны. Москве удастся наладить диалог с соседними странами, в частности с Украиной. Кроме того, укрепятся позиции России на международной арене. Государство ждут важнейшие преобразования и научные открытия. В наступившем году в стране появится специалист, который разработает лекарственный препарат от онкологических заболеваний. Что касается ситуации в мире, то в Европе возможны локальные религиозные конфликты. Африканским странам грозят серьёзные эпидемии. Они унесут множество человеческих жизней.