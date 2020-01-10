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Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк сообщил о том, что у России «нет надводного флота», а Черноморский флот находится в «крайне плачевном» состоянии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на интервью Юрия Романюка украинскому порталу «Обозреватель».

Юрий Романюк отметил, что военно-морские силы Турции и Румынии заметно превосходят российский флот. А единственное, что есть у России — это атомные подводные лодки.

Как писал NEWS.ru ранее, МИД Украины направил ноту протеста России после визита президента РФ Владимира Путина на военные учения Черноморского и Северного флотов, которые прошли в Крыму. Пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко заявила, что визит Владимира Путина в Крым — грубое нарушение международного права.