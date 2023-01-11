Председатель ОБСЕ выразил обеспокоенность ситуацией в Лачинском коридоре

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи выразил озабоченность ситуацией вокруг Лачинского коридора, сообщается на сайте ОБСЕ. Министр провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским коллегами Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, призвал стороны ослабить напряженность и начать конструктивный диалог.

Министр Османи подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией вокруг Лачинского коридора. Он выразил озабоченность по поводу его воздействия на повседневную жизнь гражданского населения, — сказано в сообщении.

Также Османи подтвердил свою готовность к личному участию, чтобы помочь разрядить напряженность и внести вклад в усилия по достижению устойчивого мира. Он добавил, что намерен посетить Армению и Азербайджан.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на брифинге, что Армения не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов для открытия Лачинского коридора. Пашинян при этом подчеркнул, что работу коридора должны обеспечивать российские миротворцы, так как это закреплено в трехсторонних договоренностях. Премьер добавил, что действия Баку нацелены на то, чтобы «сломить волю живущих на своей родине армян».

В МИД Азербайджана утверждают, что информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Глава МИД Джейхун Байрамов подчеркивал, что активисты не представляют никакой угрозы.