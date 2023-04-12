Председатель ОБСЕ призвал Баку и Ереван к деэскалации

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Буяр Османи

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи призвал Армению и Азербайджан к деэскалации. В ходе пресс-конференции в Баку по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он подчеркнул, что ОБСЕ сделает все зависящее от организации, чтобы стороны коммуницировали друг с другом и произошедшее 11 апреля на границе больше не повторялось. Об этом сообщается на официальном сайте президента Азербайджана.

Я получил информацию об инциденте на армяно-азербайджанской границе (11 апреля. — NEWS.ru). ОБСЕ может предложить свои ресурсы, чтобы между сторонами были коммуникации, и предотвратить такие инциденты. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы такой диалог и коммуникации имели место, — заявил Османи.

Он добавил, что для обеих сторон важен мир, и призвал использовать механизмы для обеспечения мира. Османи указал, что все конфликты, включая армяно-азербайджанский, должны решаться мирным путем.

11 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле позиций военнослужащих со стороны Армении. В ведомстве указали, что обстрел велся из стрелкового оружия с позиций армянских военных у населенного пункта Дыг по позициям военнослужащих Азербайджана в Лачинском направлении. В министерстве добавили, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.

Алиев, в свою очередь, назвал инцидент на границе целенаправленной провокацией со стороны Армении.