Председатель ОБСЕ объяснил, почему Россию нельзя исключить из организации Председатель ОБСЕ: исключение России нарушит принцип организации

Фото: МИД РФ

Буяр Османи

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из организации исчерпала себя. В ходе пресс-конференции по итогам министерской встречи в Скопье дипломат указал, что есть легальный и политический аргументы, почему этого нельзя сделать, передает РИА Новости.

Некоторые члены считают, что ОБСЕ была основана как платформа для предоставления диалога между странами, мыслящими в противоположном ключе. Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать их вместе через сотрудничество и вовлечение, всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому, я считаю, эта дискуссия исчерпала себя, по крайней мере, на данный момент, — заявил Османи.

Председатель ОБСЕ пояснил, что принцип всеобщего консенсуса в организации не будет работать без согласия РФ. При этом консенсус без согласия одного члена, который применили при исключении Югославии в 1992 году, сейчас также невозможен, поскольку среди членов организации есть расхождения во мнениях, добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сбежали с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье. По словам Лаврова, тем самым его американский и европейский коллеги продемонстрировали свою трусость.

Представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что присутствие Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье не говорит о выходе России из изоляции. Комментируя слова своей французской коллеги, спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что страна и не была в изоляции, а пренебрежительное отношение Парижа к мировому большинству говорит о том, что у Франции еще имеются колониальные замашки.