Председатель Credit Suisse ушёл в отставку, нарушив антиковидные меры

Председатель правления финансового холдинга Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подал в отставку после внутреннего расследования, проведённого по заказу совета директоров. Об этом говорится в релизе на сайте компании. Орта-Осорио проработал в этой должности меньше года.



Я сожалею, что ряд моих действий привёл к трудностям для банка и скомпрометировал мою способность представлять организацию <...>. Поэтому я считаю, что моя отставка отвечает интересам банка и его акционеров в это критическое время, — приводятся в сообщении слова Орта-Осорио.



Поводом для расследования стало нарушение антикоронавирусных мер со стороны Орта-Осорио, пишет Reuters. Так, в июле глава правления Credit Suisse присутствовал на финале Уимблдона во время визита в Великобританию, хотя правила страны требовали, чтобы он в это время находился на карантине. 28 ноября Орта-Осорио прилетел в Швейцарию и должен был выдержать 10-дневный карантин, но покинул страну уже 1 декабря.

Ранее санитарная инспекция составила протокол в отношении властей болгарского города Габрово, которые провели предновогодний концерт с нарушениями правил санитарной безопасности в условиях борьбы против распространения коронавируса. По данным Минздрава Болгарии, мероприятие собрало несколько тысяч зрителей, многие из которых пренебрегли ношением защитных масок. Штраф за нарушение составил около $1,9 тысячи.