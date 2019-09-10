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Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, который предположительно является шпионом США, оставил в Москве близкого родственника. Речь идёт о Валентине Николаевне — прикованной к постели матери мужчины.

По данным «Московского Комсомольца», женщина ранее работала в управлении здравоохранения Северного административного округа Москвы. Об отце Смоленкова ничего неизвестно.

Журналистам удалось поговорить с девушкой, которая назвала себя сиделкой женщины. Она сообщила, что посидеть с матерью Смоленкова её попросила подруга, а предыдущая сиделка срочно уехала на Украину. Кроме того, девушка не знает, что с её подопечной. Она смогла пояснить, что женщина лежит на кровати, а также имеет некоторые психические проблемы.

По словам соседей, около трёх лет назад Смоленков навещал мать три-четыре раза в неделю, а потом пропал. Сиделку наняла теща мужчины, передаёт « Московский Комсомолец ».

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад работал в администрации главы РФ, но его уволили внутренним распоряжением. По версии американских СМИ, гражданин работал на спецслужбы США.