16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Президент Узбекистана будет пробоваться на новый срок

08:51, 09 сентября 2021
Президент Узбекистана будет пробоваться на новый срок Шавкат Мирзиёев Фото: mirziyoyev_sh/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Либерально-демократическая партия Узбекистана на съезде утвердила выдвижение Шавката Мирзиёева на следующие выборы главы государства. Таким образом, стало официально известно: действующий президент страны будет пробоваться на новый срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В пресс-службе отметили, что соответствующее постановление уже принято. Напомним, что на прошлых выборах главы государства 2016 года Мирзиёев также выдвигался от УзЛиДеП и одержал убедительную победу.

Шавкат Мирзиёев стал президентом республики в 2016 году. С того же года он занимает пост Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Узбекистана. До этого он 13 лет был премьер-министром страны.

Ранее были названы шансы экс-президента США Дональда Трампа стать лидером страны в 2024 году. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, что республиканца нельзя скидывать со счетов в президентской гонке, так как у него большое число сторонников.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео