«Предостережение Западу»: Лавров о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории страны российского ядерного оружия продиктовано безрассудной политикой Запада. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что слова белорусского лидера стоит воспринимать как предостережение. Его слова приводит ТАСС.

Я бы это заявление воспринимал как очень серьёзное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад, — цитирует его агентство.

Лавров напомнил, что на Западе предлагается в нарушение всех договоров разместить ядерное оружие в Польше и Румынии. Лукашенко же, по его мнению, привёл контрпример, чтобы показать бесперспективность подобного рода затей.

Я думаю Лукашенко реагировал на эти заходы (Запада — NEWS.ru), — резюмировал Лавров.

Накануне Лукашенко сообщил, что предложит президенту России Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в реcпублику, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядeрное оружие США в может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территoрии.