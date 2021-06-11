«Предостережение»: эксперт о статье про планы США разобщить Россию и КНР

https://static.news.ru/photo/a5d4e050-cace-11eb-9c03-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нужно понимать, что перед встречей больших лидеров многие страны начинают размышлять о возможных негативных итогах переговоров лично для них. Поэтому издание Global Times, будучи в сущности рупором китайского партийного руководства, вбросило в медиапространство материал о возможном намерении американского президента Джо Байдена на саммите с российским лидером Владимиром Путиным разобщить Москву и Пекин. Написанное в статье является исключительно догадкой, так никто не знает точно, что и как будет обсуждаться на переговорах. Это предостережение как бы говорит: «Не надо пытаться этого делать». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил российский экономист, доктор экономических наук, академик РАН, руководитель научного направления Центра азиатско-тихоокеанских исследований Василий Михеев.

Мотивация китайского политолога понятна, подчеркнул эксперт. В материале Global Times заложен посыл, что РФ и Китай разобщать не надо, и стороны должны укреплять отношения.

Он отметил, что последние обострения отношений США и КНР ведут к формированию новой биполярности в условиях глобализации. Прошлая биполярность формировалась в рамках «СССР — США», когда в Союзе была запрещена частная собственность, а в Штатах её считали священной. Мир был разделён.

В условиях биполярности и русские, и китайцы, и американцы работают в рамках открытой рыночной экономики, растущей экономической зависимости и так далее. А в политике происходит формирование полицентричности, когда появляется много региональных центров силы. Рассуждая в этой системе координат, Пекину очень важно укреплять свой полюс, но не в плане военно-политических союзов (для них это невозможно), а том, чтобы иметь больше союзников. И здесь главная ставка делается на Россию. Это делается с учётом плохих отношений РФ с США. Китай может использовать данные факторы, чтобы укрепить свой полюс в противодействие американскому, — заявил Михеев.

Поэтому, заметил академик, из Китая и посылаются сигналы о том, что не надо «перетаскивать» Москву. Но дело в том, что американцы этого делать не собираются. К тому же, российская сторона также говорила, что никаких прорывов от саммита ждать не следует. Это будет просто встреча и обмен мнениями. Может быть, будут определены «красные линии» и сферы взаимодействия. Поэтому рассуждения, опубликованные в Global Times, беспочвенны. С другой стороны, опасения Пекина на фоне гипотетического улучшения российско-американских отношений могут иметь место, так как в такой ситуации Китай увидит, что его полюс несёт потери в соперничестве с полюсом США.

Подобными опасениями и продиктована логика материала в Global Times. Но само издание больше ориентировано не на собственно китайского читателя, а на внешнего. То есть, послание направлено скорее к русским и американцам. Что ещё раз подтверждает эту логику: китайский полюс боится, что улучшение отношений РФ и США его может ослабить. Но я думаю, что это такие опасения «на всякий случай», — добавил доктор наук.

Ранее директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц сказал, что Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве 16 июня лишь обменяются мнениями, но не достигнут реальных результатов.

По словам американского аналитика, не стоит возлагать особых надежд на встречу лидеров в Женеве, так как оба президента не собираются менять своих позиций.