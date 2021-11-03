В Коста-Рике детей обязали прививаться от COVID-19

Первым государством в мире, которое вводит обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от пяти до 11 лет, стало Коста-Рика. Информация об этом появилась на сайте местного Министерства здравоохранения.

В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков <...> Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

В тексте также говорится о том, что в стране для детей уже существовал перечень обязательных прививок, куда были включены вакцинация против ветряной оспы, полиомиелита, а также вируса папилломы человека. Ещё одной прививкой теперь станет и вакцинация от COVID-19. Кроме того, в сообщении говорится о том, что 73% подростков в государстве в возрасте от 12 до 19 лет уже привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Прививочная кампания для детей в возрасте от пяти до 11 лет начнётся с 2022 года.

В стране используются для прививок три вакцины от компаний Pfizer , AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса в России продлили до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.