Праздник безделья: власти ФРГ поощряют немцев меньше работать

Правительство ФРГ сделало новогодний подарок гражданам, которые хотят поменьше работать — не только в праздники, а вообще. В среду федеральное агентство по занятости объявило о начале финансирования программы, целью которой является уменьшение количества рабочего времени немцев до конца зимнего периода. Изначально программа задумывалась как временная мера на период пандемии коронавируса, однако сейчас правительство думает над тем, чтобы сделать ее бессрочной.

Схема, получившая название Kurzarbeit (то есть краткосрочная работа), задумана как альтернатива пособиям по безработице.

Новое правительство ФРГ объявило, что программа, запущенная еще при правительстве Ангеды Меркель, будет профинансирована до 31 марта 2022 года в ожидании, что число сотрудников, желающих или вынужденных (к примеру, из-за коронавируса) перейти на сокращенный рабочий день, неизбежно будет возрастать.

Число людей, работающих неполный рабочий день, начало резко расти с ноября. Но у нас достаточно средств, чтобы создать подушку безопасности до конца весны,— гарантирует глава агентства по занятости Детфель Шиль.

Во временной или частичной занятости в Германии четко прослеживаются приливы и отливы. Эти волны более или менее четко совпадают с волнами COVID-19, при этом каждая следующая волна неизменно увеличивает количество людей, не желающих возвращаться к «офисному рабству» даже после того, как коронавирусная тревога отменяется.

По данным агентства по занятости, сильнее всего тенденция на сокращение рабочего времени наблюдается в таких секторах как гостиничный бизнес, туризм и культура. Это ожидаемо, поскольку именно эти отрасли экономики сильнее всего страдают от коронавирусных ограничений.

Annette Riedl/dpa/Global Look Press

По землям ФРГ, больше всего добровольных или вынужденных «прокрастинаторов» насчитывается сегодня в Западной Померании, Баварии и Саксонии. Напуганные распространением штамма Омикрон власти этих земель ввели запрет на работу кинотеатров, театров, музеев и ресторанов и установили комендантский час, сведя тем самым ночную жизни на нет в самый неподходящий для этого период —рождественские праздники.

Сейчас Детфель Шиль успокаивает сограждан, заявляя, что независимо оттого, как будет проходить очередная волна коронавируса, программа Kurzarbeit будет идти своим чередом. Более того, обещает чиновник, правительство изыщет средства для того, чтобы и после 31 марта желающие не работать могли этого не делать без необходимости просить милостыню в городских электричках.

Это законное право каждого немца — работать неполный день,—заявляет Шиль.

Федеральное правительство уже сейчас изыскивает средства на поощрение общенационального безделья в бюджет 2023 года. Эти деньги власти намерены собрать за счет повышения на 0,2% отчислений работодателей в фонды социального страхования. За год это накопит €2.6 млрд — власти полагают, что этого должно хватить для выплаты пособий тем гражданам, которые решат реализовать право каждого немца, упомянутое г-ном Шилем.

Всего же в наступающем году на гарантию этого права федеральный бюджет потратит €38 млрд, из них 1,7 миллиарда будут выплачены работникам, работающим неполный рабочий день. Данная сумма заметно меньше, чем ушло на эти цели в 2021 году, когда на обеспечение достойной жизни неработающим или недорабатывающим немцам было потрачено €20 млрд.

Правительство ФРГ не просто так швыряет деньги на ветер. Подобный аттракцион неслыханной щедрости Берлин может себе позволить благодаря тому, что правительство Ангелы Меркель открыло страну для миллионов мигрантов, готовых трудиться на местах, от которых коренные жители Германии воротят носы. Эту политику продолжает и правительство нового канцлера Олафа Шольца.

Мы запускаем новую миграционную политику, которая позволит иностранцам приезжать в Германию по рабочим контрактам. Мы намерены привлекать больше иностранной рабочей силы, — проанонсировал эти намерения министр земли Северный Рейн-Вестфалия Йоахим Штамп.

Со Штампом солидарна и новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок, заявившая ранее в декабре, что беженцам надо оказывать более существенную поддержку, чем до сих пор.

Анналена Бербок Thomas Trutschel//Global Look Press

Основными нанимателями гастарбайтеров в Германии является малый и средний бизнес, владельцы которого сильнее всего зависят от подъемов и спадов национального рынка труда. Сейчас немецкие работодатели с надеждой смотрят на волны беженцев, прибыващих в Германию с востока, через Белоруссию и Польшу.

Щедрость, с которой власти ФРГ раздают деньги немцам и открывают ворота мигрантам, грозит в перспективе очень серьезными социальными конфликтами, сказал NEWS.ru германист Александр Камкин.

Систему Kurzarbeit изобрело не правительство Шольца, ее придумали при Меркель, чтобы двукратно снизить число официальных безработных. Но при Шольце эту систему доводят до крайностей. С одной стороны, нужно как-то интегрировать в общество мигрантов, праздно слоняющихся по улицам и тем самым снизить уличную преступность. С другой, вместо беженцев теперь по улицам будут точно так же слоняться коренные немцы, которых мигранты вытеснят из малоквалифицированных профессий и переведут в разряд маргиналов. Александр Камкин эксперт Центра Германских исследований института Европы РАН эксперт Центра Германских исследований института Европы РАН

Это фатальная ошибка правительства Шольца, которая приведет к росту ксенофобии и правого радикализма в немецком обществе, прогнозирует эксперт.