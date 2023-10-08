«Правый сектор» расстрелял 22 мирных жителя в Снигиревке: как это было

Фото: МО Украины

Члены организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) расстреляли 22 мирных жителя в Снигиревке под Херсоном на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории. Что об этом известно?

Что произошло в Снигиревке

По информации источника РИА Новости, поводом для расстрела стали пророссийские взгляды граждан.

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они — граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — рассказал источник.

По его словам, убийство произошло 13 сентября, а среди тех, кто расстреливал сограждан, был боец «Правого сектора» Евгений Караван 1990 года рождения. Удалось установить личности пятерых погибших пятерых мужчин.

За что были арестованы 19 жителей Снигиревки в августе

13 августа глава Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал, что на пророссийских местных жителей была устроена облава со стороны украинских властей. По его словам, арестованы 19 жителей.

«По нашей информации, в Снигиревском районе прошла облава, были задержаны 19 человек, среди них нет тех, с кем мы поддерживали контакт. Ищут именно тех, кто сотрудничает [с Россией], у кого пророссийские взгляды. По доносам людей просто арестовывают», — пояснил он.

Также Барабашов отметил, что такая зачистка в данном населенном пункте говорит о том, что он может в ближайшее время стать логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра. По его мнению, зачистка там потребовалась, чтобы жители не могли делиться информацией с российской стороной о перемещении украинских войск.

Что известно о взрывах в Херсоне 7 октября

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога минувшим вечером 7 октября.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе в течение получаса работали сигналы воздушной тревоги. Сообщения о взрывах подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Также воздушная тревога звучала в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

Почему в США обвинили НАТО в убийстве украинцев

Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Североатлантический альянс истребил большую часть украинцев, спонсируя Киев и поставляя ему различные виды вооружений.

«НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь», — подчеркнул он.

Также Моррис обратил внимание, что после распада СССР на Украине практически не осталось молодых людей, поэтому средний возраст украинского солдата — 40 лет. На 2020 год, по некоторым данным, мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ с начала СВО составили около полумиллиона человек.

Читайте также:

ВС России перешли в контратаку в ДНР: новости СВО на утро 8 октября

«От них нет защиты»: в США назвали грозное оружие России

Названы проблемы, сломившие боевой дух ВСУ