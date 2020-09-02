Правящий блок в ФРГ не исключил санкций в отношении РФ по делу Навального

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Фракции правящего блока партий ХДС/ХСС в бундестаге не исключают возможность санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. По версии правительства Германии, российский оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок».

Германия вместе с другими государствами Евросоюза должна выработать в отношении России единую позицию, которая не исключает дальнейших санкционных шагов, — приводит сайт блока слова внешнеполитического эксперта фракции Юргена Хардта.

Сегодня вечером правительство ФРГ сообщило о результатах анализа проб, взятых у Навального и отправленных на исследование в военную лабораторию. Её специалисты «однозначно» установили наличие в них «следов использования химического нервного агента группы „Новичок“». Считается, что с помощью подобного вещества весной 2018 года в Великобритании было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. За это Евросоюз и США наложили на Россию очередные санкции.

Правительство ФРГ уже пообещало проинформировать своих партнёров по Евросоюзу и НАТО о результатах расследования по делу Навального и обсудить с ними «адекватную совместную реакцию в свете российских возражений». Также власти Германии пообещали связаться с ОЗХО. В ноябре 2019 года организация решила включить «Новичок» в список запрещённых химикатов.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа. Его без сознания госпитализировали в реанимацию омской больницы прямо из самолёта. Российские медики выявили у пациента нарушение углеводного обмена и панкреатит. При этом они заявили, что не нашли следов ядов в его организме.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. 24 августа немецкие медики сообщили, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для обнаружения самого вещества они обратились за помощью в лабораторию бундесвера.

В качестве антидота Навальному дают атропин, он отвечает на лечение. Однако его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым, россиянин продолжает находиться в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ.

Как говорится в сегодняшнем пресс-релизе Charité, следует ожидать более продолжительного течения болезни. Также медики подчёркивают, что в дальнейшем не исключены долгосрочные последствия тяжёлого отравления, писал NEWS.ru.