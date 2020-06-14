Правозащитники сообщили о новом протоколе на белорусского оппозиционера

https://static.news.ru/photo/1a53a7a8-ae3e-11ea-8b23-fa163e074e61_660.jpg Николай Статкевич Фото: Мiкалай Статкевiч/ vk.com

Новый протокол об административном правонарушении составлен в отношении белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича.

Как сообщает РИА Новости, об этом сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна». Отмечается, что после задержания оппозиционера это уже второй протокол. 1 июня суд постановил арестовать оппозиционного политика на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Составлен новый протокол... его обвиняют в том, что он 8 мая разместил в телеграм-канале ... информацию о дате, времени и месте проведения массового мероприятия до получения разрешения Мингорисполкома на его проведении, — цитирует сообщение агентство.

Правоохранительные органы Белоруссии пока не прокомментировали это сообщение.

Ранее Статкевич и его супруга Марина Адамович намеревались участвовать в президентских выборах, однако ЦИК не зарегистрировал инициативные группы в поддержку их выдвижения. Избирательная кампания стартовала в Белоруссии 11 мая 2020 года.

Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы задержали в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, который намеревался выдвигаться кандидатом в президенты.