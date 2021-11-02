Украинский политик призвал Зеленского запретить россиянам въезд в страну

Президента Украины Владимира Зеленского призвали запретить россиянам въезд в страну. Соответствующую петицию создал и разместил на своей странице в Facebook бывший руководитель одесского отделения запрещённой в России организации «Правый сектор» Сергей Стерненко.

Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооружённой агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение вызовного режима, — написал он.

Стерненко отметил, что восьмой год идёт война. Он также задался вопросом о том, как Зеленский будет «оправдывать открытые границы с оккупантами».

Ранее украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк заявил, что хочет, чтобы Владимир Зеленский ввёл полный запрет на гастроли российских артистов, а также добился удаления их из Apple Music. Как отметил он в петиции к президенту, для него «дико и бесчестно, что на восьмом году войны на Украине не запрещены гастроли российских артистов». Петиция набрала свыше 25 тысяч голосов. Теперь её должен рассмотреть глава государства.