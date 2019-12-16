https://static.news.ru/photo/30139c2e-2009-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МВД Беларуси

Правоохранители России и Белоруссии пресекли деятельность международной группировки, которая длительное время занималась производством и сбытом синтетического опиоида метадона. Её организатором был житель Могилёва, который приобрёл в Московской области частный дом и оборудовал в нём лабораторию для изготовления наркотика.

Глава группировки и её участник были задержаны в Подмосковье с поличным.

Из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотического средства метадон, свыше 100 кг химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование, — сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она отметила, что на чёрном рынке стоимость изъятой партии наркотиков составляет более $1,5 млн.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ организованной группой. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков. В ходе осмотра у них изъяли бумажный свёрток, три ёмкости и два полимерных пакета с белым веществом.