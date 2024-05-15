Правоохранители нашли в аэропорту Стамбула скрывавшегося 17 лет бизнесмена DHA: в аэропорту Стамбула задержан скрывавшийся 17 лет бизнесмен Чизмеджи

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Правоохранители задержали в аэропорту Стамбула совладельца компании World Focus Явуза Чизмеджи, сообщает агентство DHA. Бизнесмен скрывался от правосудия 17 лет, после того как пассажирский самолет, арендованный у его компании, потерпел крушение, в результате которого погибли 57 человек. Как отмечается, мужчина пытался вылететь в Газиантеп по поддельным документам.

Агентство напоминает, что авиакатастрофа произошла в ноябре 2007 года. Лайнер, летевший из Стамбула в город Ыспарта на юге Турции, разбился вблизи аэропорта назначения в горной местности, все находившиеся на его борту люди погибли. Среди них было несколько ученых, деятельность которых была связана с Большим адронным коллайдером.

В отношении 20 сотрудников и руководителей World Focus тогда прошли судебные разбирательства. Чизмеджи покинул Турцию после трагедии, его приговорили к 11 годам и 8 месяцам заключения заочно.

В марте в Саратовской области задержали мужчину, которого в 2014 году объявили в федеральный розыск за убийство. По данным следствия, в 2013 году в якутской тайге он забил до смерти и съел друга детства, за что позже его осудили на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После случившегося он покинул регион, скрывался на рыболовецких станах и в заброшенных домах по всей стране. Спустя десять лет решил вернуться в регион, чтобы навестить мать.