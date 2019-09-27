Совет по правам человека (СПЧ) ООН подтвердил право каждого человека индивидуально или совместно с другими лицами на беспрепятственный доступ во всемирную организацию.
Данное решение было принято на 42-й сессии СПЧ в Женеве. Его прокомментировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в связи с невыдачей США виз членам российской делегации на 74-ю сессию ГА ООН.
Парламентарий отметил, что на сегодняшний день США — единственная страна, которая бойкотирует СПЧ. При этом Вашингтон не отказывается от соавторства ранее принятых резолюций на данную тему.
Отказ россиянам в визах Слуцкий назвал грубым нарушением Вашингтоном своих политических обязательств. По его мнению, секретариату ООН следует уделить особое внимание подобным незаконным действиям, сообщает
Как ранее писал News.ru, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не оставит без ответа отказ США делегации РФ в визах. По её словам, ответные меры будут «чувствительными и адекватными».