https://static.news.ru/photo/90360a9e-e204-11e9-8e16-fa163e074e61_660.jpg Зал заседаний СПЧ ООН Фото: Ludovic Courtès/Wikimedia Commons

Совет по правам человека (СПЧ) ООН подтвердил право каждого человека индивидуально или совместно с другими лицами на беспрепятственный доступ во всемирную организацию.

Данное решение было принято на 42-й сессии СПЧ в Женеве. Его прокомментировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в связи с невыдачей США виз членам российской делегации на 74-ю сессию ГА ООН.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день США — единственная страна, которая бойкотирует СПЧ. При этом Вашингтон не отказывается от соавторства ранее принятых резолюций на данную тему.

Отказ россиянам в визах Слуцкий назвал грубым нарушением Вашингтоном своих политических обязательств. По его мнению, секретариату ООН следует уделить особое внимание подобным незаконным действиям, сообщает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не оставит без ответа отказ США делегации РФ в визах. По её словам, ответные меры будут «чувствительными и адекватными».