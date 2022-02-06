Правительство Японии рассмотрит возможность введения санкций против России

Правительство Японии готово рассмотреть варианты введения санкций против РФ в случае вторжения России на Украину, передаёт газета Sankei. Отмечается, что Токио уже вводил санкции против Москвы в 2014 году после воссоединения с Крымом.

Разработкой содержания пакета ограничительных мер занимаются несколько ведомств, включая МИД и Министерство экономики, торговли и промышленности. Кроме того, Япония обсуждает этот вопрос с Соединёнными Штатами, — сообщает издание.

Ранее США предложили Японии рассмотреть возможность введения экономических санкций против России в случае, если Москва решит «вторгнуться» на Украину. При этом отмечается, что для Токио вопрос введения ограничений является крайне сложным, поскольку это может привести к ухудшению отношений с РФ и оказать негативное влияние на переговоры о мирном договоре.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что планирует продвигать переговоры о мирном договоре с Россией на основе построения отношений доверия с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом японский политик сказал в ходе выступления на пленарном заседании верхней палаты парламента своей страны.