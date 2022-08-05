Правительство Японии призвало бизнес согласиться на участие в «Сахалине-2» Правительство Японии призвало Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в «Сахалине-2»

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Кабинет министров Японии обратился к компаниям Mitsui и Mitsubishi дать свое согласие на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда. По его словам, которые приводит РИА Новости, данный проект важен для обеспечения Японии энергией и газом.

«Сахалин-2» — важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui & Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании, — сказал Хагиуда.

Ранее он также сообщил, что Токио настроен на сохранение своего участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что власти страны планируют продолжать взаимодействовать с частным сектором. Он объяснил это защитой интересов японских компаний и обеспечением бесперебойных поставок сжиженного природного газа.

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске.

Уставной капитал компании составляет 10 тысяч рублей, «Газпром Сахалин холдинг» получит долю 50%. На «Сахалинскую Энергию» переоформят лицензии на Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа, которые разрабатываются в рамках проекта.

Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. с Бермудских островов и будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества.