Правительство Украины разрешило теробороне применять артиллерию и РСЗО

Территориальной обороне Украины разрешили применять артиллерию и ракетные системы залпового огня, изменения в постановление об этом приняло правительство страны, пишет РИА Новости. Ранее силам теробороны разрешалось использовать только стрелковое оружие.

На данный момент был расширен перечень разрешённого вооружения, кроме стрелкового оружия в него также вошли артиллерия, управляемые и неуправляемые ракеты вместе с их составными частями, а также средства управления оружием. Для достижения этого были внесены изменения в постановление правительства от 29 декабря 2021 года.

Дополнить пункт после абзаца седьмого абзацами следующего содержания: «стрелковое оружие-огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов, другие виды вооружения — артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием», — говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что на Украине могут увеличить предельный возраст резервистов территориальной обороны. Как сообщил начальник штаба — заместитель командующего сил территориальной обороны ВС Украины Сергей Собко, предлагается повысить его с нынешних 60 до 70 лет. По его словам, это вызвано желанием людей в возрасте вступить в отряды теробороны.

На Украине с 1 января 2022 года вступил в действие закон об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание сил территориальной обороны (ТрО), численность которых в мирное время не будет превышать 10 тысяч военнослужащих, однако при необходимости их количество за малые сроки можно будет увеличить до нескольких сотен тысяч резервистов.