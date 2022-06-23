Правительство Польши рассказало, как будет выживать без российского газа Наимский: Польша сможет выжить без газа из РФ за счёт СПГ-терминала в Свиноуйсьце

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Польша сможет выжить без российского газа. Об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский. По его словам, которые приводит издание Bankier.pl, это возможно за счёт терминала СПГ.

Терминал по приёму сжиженного природного газа установлен в Свиноуйсьце. Ещё один объект, который, по мнению Наимского, позволит игнорировать топливо из России, — газопровод Baltic Pipe, совместный проект польской государственной компании Gaz-System и датской Energinet.

Долгосрочный контракт с «Газпромом» должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%, — сказал Наимский.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские страны должны использовать энергетический кризис как повод «двигаться вперед» в вопросе развития возобновляемой энергетики, а не откатываться к «грязному» топливу. По её словам, Евросоюзу нужно сосредоточиться на массовых инвестициях в возобновляемые источники энергии.

В свою очередь, глава Минфина Франции Брюно Ле Мер сообщил, что Париж рассчитывает убедить партнёров в Европе ввести эмбарго на поставки российской нефти. По его словам, Франция по-прежнему убеждена в том, что эмбарго на поставки российской нефти является одним из основных средств прекращения поступлений иностранной валюты в РФ и, следовательно, ограничения военной операции на Украине.

При этом глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что введение немедленного эмбарго на поставки газа из России может стать болезненным ударом для Германии и всей Европы, а также способно привести к расколу ЕС.